Китай направил к Тайваню 45 самолетов и 10 военных кораблей

Китай направил к Тайваню 45 самолетов и 10 военных кораблей для участия в военно-морских и воздушных учениях в районе Тайваньского пролива, сообщает Минобороны острова.

Оборонное ведомство идентифицировало четыре истребителя J-11, четыре J-16 и восемь Су-30.

Ранее Народно-освободительная армия Китая объявила о проведении масштабных учений с использованием военных кораблей, самолётов и ракет. Манёвры начались 4 августа в шести районах вокруг Тайваня. Решение о проведении учений стало ответом КНР на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

По данным китайской государственной газеты Global Times, Пекин не прекратит военные учения вокруг острова до тех пор, пока Тайвань не воссоединится с материковым Китаем.

Ранее издание South China Morning Post сообщило, что в рамках учений КНР отрабатывает блокаду и оборону Тайваня.