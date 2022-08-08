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Байден не ждёт радикальных шагов Пекина в отношении Тайваня

Мир

Американский лидер Джо Байден сообщил, что Вашингтон обеспокоен реакцией Пекина на рабочую поездку спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй.

"Я не думаю, что они (представители Пекина. — Прим. ред.) сделают что-либо большее", — добавил президент.

Вместе с этим он отказался оценивать визит американской чиновницы на Тайвань. Как объяснил глава страны, Пелоси сама решила посетить остров.

Ранее журналисты The New York Times предупредили, что демонстрация военной мощи со стороны КНР снижает шансы на мирное объединение с Тайбэем.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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