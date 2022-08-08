Кива: в Николаеве после "чисток" арестованы более ста человек

В Николаеве, после того, как он был закрыт на три дня для проведения "чисток", были арестованы более ста человек. Их этапировали в Киев. Об этом сообщил экс-депутат Рады, оппозиционный украинский политик Илья Кива в своём Telegram-канале.

Он добавил, что официально их арест нигде не зарегистрирован, поэтому данные граждане будут считаться пропавшими без вести.

Среди арестованных есть представители запрещённых партий ("ОПЗЖ", "Партии Шария") и бизнесмены, добавил Кива.

Напомним, губернатор Николаевской области Виталий Ким закрыл областной центр на три дня с 5 по 8 августа и призвал горожан оставаться дома.