Рожин: в Киеве обсуждают британский план удара по Крымскому мосту

На Украине на стадии обсуждения находится конкретный сценарий удара по Крымскому мосту со стороны моря. Об этом пишет военный эксперт Борис Рожин со ссылкой на собственные источники в Очакове и Черноморске.

По их словам, план, авторство которого, скорее всего, принадлежит Британии, заключается в использовании торгового судна с украинским экипажем, как носителя пусковой установки противокорабельных или крылатых ракет. Причём команда в суть дела не посвящена.

Замысел возможной операции выражается в следующем. Украинское судно выходит из Одессы, проходит через Босфор, разгружается в рамках зерновой сделки, а затем в одном из европейских портов на него грузят с британской базы ВВС в Акротири, контейнер или пусковую ракетную установку и команды исполнителей, скорее всего, офицеров НАТО, пояснил аналитик в своём Telegram-канале.

Затем корабль возвращается в Чёрное море с условным грузом на Трабзон или Батуми, не подвергаясь проверке по зерновой сделке. Во время рейса, подгадав период плохой погоды и действуя в ночное время, судно делает крюк в сторону Крымского моста и осуществляет пуски ракет по целеуказанию самолётов-разведчиков НАТО, регулярно работающих в Чёрном море, используя возможные опции "подсветки" объекта на местности со стороны агентуры ГУР МОУ.

После пусков расчет снимается на моторной лодке и уходит с места пуска, а корабль возвращается в пункт назначения, где установка снимается с судна и переправляется на одну из баз НАТО в Грузии, продолжил эксперт.

По его мнению, нельзя исключать возможности погрузки установки или контейнера на территории Турции.

Аналитик заметил, что такая атака вряд ли сможет нанести критические повреждения мосту, но упор здесь идёт на медийный эффект попадания по важному объекту в обход средств ПВО ожидающих ударов с Запорожского направления.