В Европарламенте призвали иначе взглянуть на Гитлера: "Он воевал против русских"

В Европарламенте считают, что роль Адольфа Гитлера следует переосмыслить в контексте современного противостояния России и Запада.

С предложением иначе взглянуть на личность нацистского лидера выступил депутат Европарламента от ФРГ Мартин Зоннеборн.

Представитель Германии отметил, действия фюрера иначе воспринимаются в нынешней ситуации.

"Важно, что мы вообще напали. Я предполагаю, что в сложившейся ситуации Гитлер тоже полностью переосмыслится, ведь он воевал против русских", — заявил Зоннеборн в интервью журналу Telepolis.

Зоннеборн считает, что часть общественности намерена поставить Вилли Брандта на место Адольфа Гитлера и наоборот.

Высказывания Зоннеборна знамениты своим скандальным подтекстом. Ирония депутата Европарламента не всегда находит понимание у публики. Ранее он вызвал значительное ухудшение немецко-китайских отношений, так как "оскорбил чувства китайского народа".

Ранее поляки сравнили Леха Валенсу с Гитлером за то, что он призвал "разбить" Россию.