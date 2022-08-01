Кадыров обвинил НАТО в разжигании конфликта между Сербией и Косово

Североатлантический альянс спровоцировал конфликт между Сербией и самопровозглашённым Косово. Такое мнение выразил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

По его словам, представители НАТО осознали, что их планы на Украине "терпят фиаско", поэтому решили "ковырнуть заживающую на Балканах ранку".

Он также подчеркнул: официальная причина конфликта, разгорающегося между Сербией и Косово, нелепа и банальна. Кадыров убеждён в том, обстановка начала ухудшаться из-за политики Североатлантического альянса.

"Не возникает никаких сомнений в подстрекательстве извне", — отметил Глава Чечни.

При этом он добавил, что западные страны будут "стоять сзади и подавать патроны" в случае начала вооружённого столкновения.

Ранее международная миссия под эгидой НАТО в самопровозглашённом Косово (KFOR) заявила о готовности альянса вмешаться в конфликт при "угрозе стабильности" в северной части республики.