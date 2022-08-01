Представители международной миссии под эгидой НАТО в самопровозглашённом Косово (KFOR) заявили о готовности альянса вмешаться в конфликт при "угрозе стабильности" в северной части республики.
В официальном сообщении, распространённом миссией, отмечается, что обстановка в северных муниципалитетах Косово остаётся опасной и напряжённой.
"Миссия KFOR под руководством НАТО внимательно следит за ситуацией и готова вмешаться, если стабильность окажется под угрозой", — сказано в заявлении.
Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Косово собирается атаковать северную часть Сербии в полночь на 1 августа. В воскресенье, 31 июля, на границе Косово и Сербии прогремели взрывы, после чего сработала воздушная тревога. По словам Вучича, приштинский режим, представляя себя жертвой, пытается "использовать настроения в мире".
Незадолго до этого власти Украины рекомендовали сербскому лидеру бежать в Россию.
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Несмотря на заявления западных политиков об "упадке российских сил" на Украине, Москва способна преподнести альянсу "неприятный сюрприз", заявили иностранные аналитики.