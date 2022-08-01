Миссия под эгидой НАТО в Косово пригрозила вмешаться в конфликт на границе

Представители международной миссии под эгидой НАТО в самопровозглашённом Косово (KFOR) заявили о готовности альянса вмешаться в конфликт при "угрозе стабильности" в северной части республики.

В официальном сообщении, распространённом миссией, отмечается, что обстановка в северных муниципалитетах Косово остаётся опасной и напряжённой.

"Миссия KFOR под руководством НАТО внимательно следит за ситуацией и готова вмешаться, если стабильность окажется под угрозой", — сказано в заявлении.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Косово собирается атаковать северную часть Сербии в полночь на 1 августа. В воскресенье, 31 июля, на границе Косово и Сербии прогремели взрывы, после чего сработала воздушная тревога. По словам Вучича, приштинский режим, представляя себя жертвой, пытается "использовать настроения в мире".

Незадолго до этого власти Украины рекомендовали сербскому лидеру бежать в Россию.