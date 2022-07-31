Депутат Госдумы Колесник: Польша скоро станет парком Юрского периода

Заявление директора института национальной памяти Польши Кароля Навроцкого, который возмутился снятием польских флагов с военных кладбищ России и Белоруссии, прокомментировал депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник.

Политик напомнил в своём Telegram-канале о том, как относятся в Польше к захоронениям советских солдат, и как сносят памятники.

Депутат считает, что поляки деградировали до первобытного уровня, причём приматов и питекантропов они уже прошли, а теперь приближаются к мальчикам из пещеры Тешик-Таш.

Колесник заметил, что жить на отвоёванных Красной Армией землях полякам довольно удобно. И задал вопрос, кто защитит Варшаву, когда начнётся неизбежное отвоевание немцами своих исконных земель?

По словам политика, две нации — англичан и поляков — в мире не любят. Он высказал прогноз о судьбе Великобритании и Польши.

"Одна страна скоро будет Атлантидой, а вторая Парком Юрского периода", — написал депутат.

Вернуть поляков в такое положение поляков найдётся много желающих, однако в этот раз Россия не придёт им на помощь, предположил он.

"История, как известно, развивается по спирали. Мне кажется, что четвертый передел Польша не переживёт. Первая столица у них была Гнезно, вторая — Краков, третья — Варшава, а четвертая, видимо, будет Берлин. А нам без разницы", — заключил Колесник.