Власти Литвы закрыли въезд в страну для патриарха Кирилла

Литовские власти запретили патриарху Московскому и всея Руси Кириллу посещать республику. В "чёрном списке" руководитель Русской православной церкви оказался 23 июня.

По информации МИД Литвы, патриарх Кирилл не сможет находиться на территории страны ещё пять лет. Власти республики обвинили главу РПЦ в поддержке военной спецоперации России по принуждению к миру.

"Патриарх Кирилл является ближайшим соратником Владимира Путина и одним из самых активных сторонников конфликта на Украине", — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, передаёт Delfi*.

Ранее представители Лондона запретили руководителю РПЦ въезд в Великобританию.

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