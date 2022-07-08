В РПЦ сочли бессмысленными санкции Канады против патриарха Кирилла

Председатель Синодального отдела Московской патриархии по взаимоотношениям Церкви с обществом Владимир Легойда отреагировал на введение ограничительных мер в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла со стороны властей Канады.

"Очередное бессмысленное действие", — подчеркнул Легойда, слова которого передаёт РИА Новости.

По словам общественного деятеля, решение Оттавы не соответствует логике дипломатии. Как подчеркнул Легойда, канадские политики отказались от возможности диалога.

Ранее санкции против главы Русской православной церкви прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала чиновников, которые ввели ограничительные меры, сатанистами.