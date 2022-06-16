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Британия ввела санкции против патриарха Кирилла

Мир

Главе РПЦ патриарху Кириллу, согласно санкционным ограничениям, запрещён въезд в Великобританию. Санкции подразумевают под собой также замораживание активов.

Патриарха Кирилла иностранные санкции коснулись впервые. Евросоюз планировал внести его в свой санкционный список, однако вето на это решение наложила Венгрия.

В "черный список" попала также уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова "за принудительное усыновление и передачу украинских детей".

Ранее сообщалось, что Глава УПЦ отказался называть патриарха Кирилла "великим господином и отцом".

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
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