Британия ввела санкции против патриарха Кирилла

Главе РПЦ патриарху Кириллу, согласно санкционным ограничениям, запрещён въезд в Великобританию. Санкции подразумевают под собой также замораживание активов.

Патриарха Кирилла иностранные санкции коснулись впервые. Евросоюз планировал внести его в свой санкционный список, однако вето на это решение наложила Венгрия.

В "черный список" попала также уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова "за принудительное усыновление и передачу украинских детей".

Ранее сообщалось, что Глава УПЦ отказался называть патриарха Кирилла "великим господином и отцом".