Главе РПЦ патриарху Кириллу, согласно санкционным ограничениям, запрещён въезд в Великобританию. Санкции подразумевают под собой также замораживание активов.
Патриарха Кирилла иностранные санкции коснулись впервые. Евросоюз планировал внести его в свой санкционный список, однако вето на это решение наложила Венгрия.
В "черный список" попала также уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова "за принудительное усыновление и передачу украинских детей".
Ранее сообщалось, что Глава УПЦ отказался называть патриарха Кирилла "великим господином и отцом".
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