Пристальное внимание Белого дома к украинскому кризису нашло простое объяснение: компаниям из США принадлежит огромное количество пахотных земель на Украине.
Помощь Вашингтона киевскому режиму не ограничивается словами поддержки. Пентагон поставляет на Украину тяжёлое вооружение и инструкторов, а аффилированные с государством американские компании делятся разведанными и обеспечивают ВСУ связью.
Заинтересованность США объясняется довольно просто: на Украине насчитывается 31,1 млн гектар пахотных земель в частной собственности, из которых 17 млн га принадлежит трём крупным американским транснациональным корпорациям. Такими данными поделилось издание Australian National Review.
Авторы материала отмечают, что компании Cargill, Dupont и Monsanto купили больше сельскохозяйственных угодий на Украине, чем насчитывается во всей Италии. Получается, что Белый дом всего лишь защищает интересы американского бизнеса, а не проявляет декларируемый гуманизм по отношению к простым украинцам.
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