ANR: компании из США владеют более 17 млн гектар сельхозземель на Украине

Пристальное внимание Белого дома к украинскому кризису нашло простое объяснение: компаниям из США принадлежит огромное количество пахотных земель на Украине.

Помощь Вашингтона киевскому режиму не ограничивается словами поддержки. Пентагон поставляет на Украину тяжёлое вооружение и инструкторов, а аффилированные с государством американские компании делятся разведанными и обеспечивают ВСУ связью.

Заинтересованность США объясняется довольно просто: на Украине насчитывается 31,1 млн гектар пахотных земель в частной собственности, из которых 17 млн ​​га принадлежит трём крупным американским транснациональным корпорациям. Такими данными поделилось издание Australian National Review.

Авторы материала отмечают, что компании Cargill, Dupont и Monsanto купили больше сельскохозяйственных угодий на Украине, чем насчитывается во всей Италии. Получается, что Белый дом всего лишь защищает интересы американского бизнеса, а не проявляет декларируемый гуманизм по отношению к простым украинцам.