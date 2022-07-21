Генерал Джон Реймонд: космические войска США помогают Генштабу Украины

Глава космических войск США генерал Джон Рэймонд признал, что Пентагон снабжает Украину разведданными и обеспечивает связь на поле боя.

Российские военные эксперты не раз отмечали, что перед нанесением ракетного удара ВСУ над будущими целями отмечается подозрительная активность американских спутников. Некоторые специалисты предлагали и вовсе уничтожать космические аппараты США, тем более сделать это позволяет современное оружие ВС РФ.

Накануне американское издание Air Force Magazine опубликовало интервью с американским генералом, где высокопоставленный военный, среди прочего, похвалил коммерческую спутниковую систему Starlink Илона Маска.

По его словам, компания SpaceX обеспечивает боевиков украинских вооружённых формирований "жизненно важной линией связи".

Рэймонд не стал раскрывать секретные данные, но упомянул систему GPS, которая позволяет ракетам точно наводиться на цель.