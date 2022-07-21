Жители приграничного польского города пожаловались на тяжёлую жизнь без России

Многие жители Польши не разделяют русофобской позиции своего правительства. Они, напротив, не скрывают, что им приходится нелегко без россиян. Особенно это касается поляков, живущих на границе с Калининградской областью, пишет сербское издание Balkan Insight.

В статье говорится о том, что главным преимуществом городка Бранево всегда была его близость к границе с Калининградом. Однако после введения Варшавой эмбарго на российский уголь бизнес, за счёт которого существовали местные жители, рухнул.

"В истории нашей компании бывали спады. Но никогда еще не было так плохо", — заявил генеральный директор одного из шести грузовых терминалов Бранево.

По его словам, российский уголь, составлял до недавнего времени около 70% объёмов всех грузов, переваливаемых через браневские терминалы. Но с начала апреля город погрузился в кризис.

Местным предпринимателям остаётся только возмущаться и вспоминать, как "русские тратили столько денег, что уму непостижимо". Теперь всё это в прошлом, но жители города надеются на восстановление отношений с Россией, отмечает сербское издание.