Многие жители Польши не разделяют русофобской позиции своего правительства. Они, напротив, не скрывают, что им приходится нелегко без россиян. Особенно это касается поляков, живущих на границе с Калининградской областью, пишет сербское издание Balkan Insight.
В статье говорится о том, что главным преимуществом городка Бранево всегда была его близость к границе с Калининградом. Однако после введения Варшавой эмбарго на российский уголь бизнес, за счёт которого существовали местные жители, рухнул.
"В истории нашей компании бывали спады. Но никогда еще не было так плохо", — заявил генеральный директор одного из шести грузовых терминалов Бранево.
По его словам, российский уголь, составлял до недавнего времени около 70% объёмов всех грузов, переваливаемых через браневские терминалы. Но с начала апреля город погрузился в кризис.
Местным предпринимателям остаётся только возмущаться и вспоминать, как "русские тратили столько денег, что уму непостижимо". Теперь всё это в прошлом, но жители города надеются на восстановление отношений с Россией, отмечает сербское издание.
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