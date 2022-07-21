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Fakt: в Польше обвинили беженцев с Украины в подорожании сахара

Мир

Ряд польских магазинов ввёл ограничения на продажу сахара до 10 килограмм. При этом в некоторых супермаркетах полки вообще пустые. Об этом пишет Fakt.

Fakt: в Польше обвинили беженцев с Украины в подорожании сахара

Представители торговых сетей поспешили успокоить покупателей, заверив, что явление это временное, и оно связано с увеличением потребительского спроса в сезон заготовок.

Издание приводит комментарии экспертов по рынку сельхозпродукции, которые называют в числе причин подорожания продукта мировой продовольственный кризис, рост цен на нефть и присутствие беженцев с Украины.

По словам одного из польских аналитиков, дорожает не только сахар, а вся сельскохозяйственная продукция из-за роста цен на мировом рынке. Одним из факторов роста цен является подорожание сахарного тростника, использующегося для производства биоэтанола.

Собеседник издания отметил также, что в некоторых магазинах возник дефицит ещё и растительного масла. На повышенный спрос влияет и присутствие украинских беженцев, добавил эксперт.

Ранее жители польского Вроцлава устроили акцию протеста по поводу размещения украинских флагов на местном общественном транспорте.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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