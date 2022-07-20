Российский лидер Владимир Путин отреагировал на предложение западных коллег тратить меньше воды для сохранения электроэнергии.
Президент сообщил, что видел картинку с призывом "рассердить Путина", которую опубликовали в Сети и западных СМИ. По мнению авторов материала, глава нашей страны разозлится, если жители европейских стран начнут мыть только "четыре места".
"Совсем с ума посходили… Бред какой-то", — сказал Путин на форуме "Сильные идеи для нового времени".
Ранее руководитель РФ предупредил отечественные энергокомпании о вероятном эмбарго на российскую нефть со стороны Европейского союза.
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