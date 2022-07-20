Путин о призывах политиков экономить воду, чтобы рассердить его: "Бред какой-то"

Российский лидер Владимир Путин отреагировал на предложение западных коллег тратить меньше воды для сохранения электроэнергии.

Президент сообщил, что видел картинку с призывом "рассердить Путина", которую опубликовали в Сети и западных СМИ. По мнению авторов материала, глава нашей страны разозлится, если жители европейских стран начнут мыть только "четыре места".

"Совсем с ума посходили… Бред какой-то", — сказал Путин на форуме "Сильные идеи для нового времени".

Ранее руководитель РФ предупредил отечественные энергокомпании о вероятном эмбарго на российскую нефть со стороны Европейского союза.