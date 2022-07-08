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Путин предупредил энергокомпании о нефтяном эмбарго

Политика

Президент России Владимир Путин заявил, что российские энергетические компании должны быть готовы к нефтяному эмбарго со стороны Евросоюза.

Путин предупредил энергокомпании о нефтяном эмбарго

Глава государства напомнил, что на днях ЕС принял новый санкционный пакет, в котором прописан запрет на поставки российской нефти.

"К данному решению отечественные компании должны быть уже готовы. О перспективах таких ограничений мы и раньше говорили на прошлом совещании по ТЭКу", — сказал Путин.

Он отметил, что с начала 2022 года объёмы добычи нефти в России выросли на 3,5% по сравнению с прошлым годом. Что касается газа, то уровень его добычи снизился на 2% в январе-мае.

По словам Путина, мировой топливный рынок до сих пор лихорадит из-за заявлений Запада о планах отказаться от российских энергоносителей. Лидер страны напомнил, что ещё недавно нефть марки Brent стоила 130 долларов за баррель.

Если Запад продолжит санкционную политику против России, то мировая экономика может столкнуться с катастрофическими последствиями, предупредил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что санкции сильнее вредят тем государствам, которые их вводят.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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