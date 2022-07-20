Еврокомиссия (ЕК) планирует взять на себя чрезвычайные полномочия и заставить жителей стран, входящих в состав ЕС, экономить газ. Об этом пишет Politico.
По информации издания, такой сценарий возможен, если Евросоюз в ближайшие месяцы столкнётся с "катастрофической нехваткой" ресурсов. Кроме того, в материале отмечается, что Россия способна в любой момент прекратить газовые поставки в Европу.
"ЕК готовит новые чрезвычайные обязательства, чтобы заставить страны Евросоюза сократить потребление газа", — сказано в статье.
Ранее сообщалось, что аномальная жара помешает европейским государствам заполнить газовые хранилища в преддверии зимнего сезона. Как подчёркивает Bloomberg, из-за рекордных температурных показателей Европа столкнётся с "энергетическим штормом и хаосом" намного раньше, чем предполагали аналитики, при этом ЕС не готов бороться с последствиями кризиса.
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