Politico: ЕК хочет заставить европейцев экономить газ в случае его нехватки

Еврокомиссия (ЕК) планирует взять на себя чрезвычайные полномочия и заставить жителей стран, входящих в состав ЕС, экономить газ. Об этом пишет Politico.

По информации издания, такой сценарий возможен, если Евросоюз в ближайшие месяцы столкнётся с "катастрофической нехваткой" ресурсов. Кроме того, в материале отмечается, что Россия способна в любой момент прекратить газовые поставки в Европу.

"ЕК готовит новые чрезвычайные обязательства, чтобы заставить страны Евросоюза сократить потребление газа", — сказано в статье.

Ранее сообщалось, что аномальная жара помешает европейским государствам заполнить газовые хранилища в преддверии зимнего сезона. Как подчёркивает Bloomberg, из-за рекордных температурных показателей Европа столкнётся с "энергетическим штормом и хаосом" намного раньше, чем предполагали аналитики, при этом ЕС не готов бороться с последствиями кризиса.