Bloomberg: аномальная жара помешает Европе заполнить газохранилища на зиму

Из-за аномальной жары европейские страны столкнутся с "энергетическим штормом и хаосом" раньше, чем это предполагали аналитики. Об этом пишет Bloomberg.

По информации издания, ЕС плохо подготовлен к последствиям кризиса в сфере энергетики. В статье сказано, что температура в некоторых регионах Британии и Франции поднимется до рекордных показателей уже на этой неделе.

Аналитики из компании Rystad Energy убеждены: жаркая погода помешает Евросоюзу восстановить запасы газа и подготовиться к зиме.

"Европа, вероятно, столкнётся со штормом гораздо раньше, чем предполагалось, при этом регион будет недостаточно подготовлен к хаосу, который он принесёт", — отметили эксперты.

Ранее немецкий журналист Эрик Бонзе заявил, что Европейский союз движется к "мегакризису" из-за провальной внутренней политики и санкций, принятых в отношении России.