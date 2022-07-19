Telepolis: Евросоюз идёт к мегакризису из-за провальной политики и санкций

Европа движется к "мегакризису" из-за провальной внутренней политики и санкций в отношении РФ. Об этом сообщает немецкий журналист Эрик Бонзе в материале для портала Telepolis.

По его словам, рост инфляции и проблемы на энергетическом рынке наблюдались в ЕС ещё до обострения конфликта вокруг Украины, однако государства, входящие в состав Евросоюза, не смогли договориться о совместных мерах преодоления кризиса.

На этом фоне, пояснил автор, Европа ввела санкции против России, которые привели к ещё большему подорожанию продовольствия и энергоресурсов. Бонзе отметил, что ЕС проигнорировал все риски и возможные побочные эффекты санкционной политики. Журналист подчеркнул: в конечном итоге европейские страны получили ужасный результат.

"Речь идёт о провальной политике. ЕС с осени с открытыми глазами идёт к мегакризису", — считает автор.

При этом он добавил, что Франции, Бельгии, Нидерландам и Германии грозит "экономическое землетрясение". Эти государства больше не являются очагами стабильности, заключил Бонзе.