Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
На Украине хотят освободить от мобилизации граждан, чьи близкие погибли в боях
Тюменку осудят за пожар в нелегальном доме престарелых: погибли семь человек
Артамонов: в ближайшее время ожидаем наступление ВС РФ в районе Харькова
Захарова назвала полёт Джонсона на истребителе примером "английского юмора"
Подоляка: США и Британия "спрыгнут" с помощи ВСУ, прикрывшись Славянском
Стремоусов: власти Украины должны забыть о Херсонской области
Кедми: если Киев уничтожит дамбу ГЭС, смоет всё — от Каховки до Чёрного моря
Венгерская мошенница спряталась от Интерпола в "Интернациональном легионе" ВСУ
Эрдоган пригрозил снова "заморозить" заявки Финляндии и Швеции в НАТО

Telepolis: Евросоюз идёт к мегакризису из-за провальной политики и санкций

Мир

Европа движется к "мегакризису" из-за провальной внутренней политики и санкций в отношении РФ. Об этом сообщает немецкий журналист Эрик Бонзе в материале для портала Telepolis.

Telepolis: Евросоюз идёт к мегакризису из-за провальной политики и санкций

По его словам, рост инфляции и проблемы на энергетическом рынке наблюдались в ЕС ещё до обострения конфликта вокруг Украины, однако государства, входящие в состав Евросоюза, не смогли договориться о совместных мерах преодоления кризиса.

На этом фоне, пояснил автор, Европа ввела санкции против России, которые привели к ещё большему подорожанию продовольствия и энергоресурсов. Бонзе отметил, что ЕС проигнорировал все риски и возможные побочные эффекты санкционной политики. Журналист подчеркнул: в конечном итоге европейские страны получили ужасный результат.

"Речь идёт о провальной политике. ЕС с осени с открытыми глазами идёт к мегакризису", — считает автор.

При этом он добавил, что Франции, Бельгии, Нидерландам и Германии грозит "экономическое землетрясение". Эти государства больше не являются очагами стабильности, заключил Бонзе.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
США: русские первые, кто уничтожили РСЗО HIMARS в рамках боевых действий

Аналитики США скептически относятся к попыткам Киева опровергнуть сообщения Минобороны РФ об уничтожении склада ракет Harpoon и HIMARS.

США: русские первые, кто уничтожили РСЗО HIMARS в рамках боевых действий
Рогов: РФ впервые ударила по позициям ВСУ в Запорожской области дронами "Ланцет"
Силовые структуры
Рогов: РФ впервые ударила по позициям ВСУ в Запорожской области дронами "Ланцет"
Мир. Новости мира
Подбитый военными ВС России РСЗО HIMARS из США стал ударом для Украины
Силовые структуры
Руденко: практически сутки позиции ВСУ были под плотным огнём ВС РФ под Донецком
Любовь Степушова Вильнюс отказался демонтировать железную дорогу на Калининград Любовь Степушова Александр Трубин Россия и Иран в Сирии: окопы разные, цель одна Александр Трубин Анжела Якубовская Александр Коршунов: несколько месяцев театр "Сфера" живёт будто в осаде Анжела Якубовская
Мир. Новости мира
Экс-командующий НАТО в Европе: СВО на Украине завершится к концу года
Мир. Новости мира
ВС России ликвидировали в Донбассе украинского телеведущего Карима Гуламова
Пленный наёмник Хардинг расплакался при обращении к дочери и Борису Джонсону
Силовые структуры
Пленный наёмник Хардинг расплакался при обращении к дочери и Борису Джонсону
Последние материалы
На Украине хотят освободить от мобилизации граждан, чьи близкие погибли в боях
Тюменку осудят за пожар в нелегальном доме престарелых: погибли семь человек
Артамонов: в ближайшее время ожидаем наступление ВС РФ в районе Харькова
Захарова назвала полёт Джонсона на истребителе примером "английского юмора"
Подоляка: США и Британия "спрыгнут" с помощи ВСУ, прикрывшись Славянском
Стремоусов: власти Украины должны забыть о Херсонской области
Кедми: если Киев уничтожит дамбу ГЭС, смоет всё — от Каховки до Чёрного моря
Венгерская мошенница спряталась от Интерпола в "Интернациональном легионе" ВСУ
Эрдоган пригрозил снова "заморозить" заявки Финляндии и Швеции в НАТО
Стивен Кинг согласился написать "ужастик" об изнасиловании командира "Азова"*
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников