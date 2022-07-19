Сунак, Мордонт и Трасс прошли в следующий тур выборов премьера Великобритании

Участниками нового тура выборов премьера Британии стали бывший глава Минфина Риши Сунак, заместитель министра торговли Пенни Мордонт и руководитель МИД Лиз Трасс.

Как подчеркнул лидер руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди, наименьшее количество голосов набрала заместитель министра по делам женщин Кеми Баденок.

По данным Sky News, пока лидирует Сунак, который получил 118 голосов. Мордонт поддержали 92 человека, а Трасс — 86.

Ранее Мордонт пообещала возглавить усилия западных чиновников против России. Также политик отметила, что в случае её премьерства Лондон продолжит помогать Украине.