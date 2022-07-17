Кандидат в премьеры Британии намерена возглавить усилия Запада против РФ

Заместитель министра торговли Великобритании Пенни Мордонт, которая намерена участвовать в выборах на пост премьер-министра страны, заявила, что возглавит усилия западных стран, направленные против России.

Кроме того, Мордонт пообещала, что Лондон не перестанет помогать Киеву, а сама политик даже приютила у себя украинских беженцев.

"Став премьер-министром, я сделаю всё, чтобы наши украинские друзья в конце концов добились для себя свободы. Как тысячи других людей в последние месяцы, я приняла у себя дома человека, бежавшего с Украины. Сохранять твёрдую и непоколебимую решимость для меня не только политический, но и личный принцип", — написала Мордонт в колонке для газеты Telegraph.

Кроме того, она пообещала укрепить сотрудничество с США и Евросоюзом в направлении против России и увеличить поддержку Украины. При этом подчеркнув, что Великобритания не ищет конфронтации с Москвой.