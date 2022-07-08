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Вместо Бориса Джонсона: список кандидатур и их отношение к России

Мир

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул свой пост 7 июля, что автоматически означает вакантность позиции лидера правящей партии.

Вместо Бориса Джонсона: список кандидатур и их отношение к России

Кто заменит Джонсона — пока неизвестно

По сути, процесс выбора нового руководителя затягивать не имеет смысла. По данным опросов YouGov, у консерваторов в топе будет министр обороны Бен Уоллес. Впрочем, при любом кандидате России проще не станет.

Никакого желания смягчить позицию по отношению к России не имеют и другие претенденты на кресло премьера.

Таких в Лондоне аж два — бывший министр иностранных дел и здравоохранения Джереми Хант и министр иностранных дел Элизабет Трасс.

При этом Джонсон покинул свой пост после отставки ключевых министров. Эти шаги стали уже следствием падения рейтинга премьера на фоне инфляции и скандала, связанного с нарушением карантинных норм в 2020-м.

Украина как отвлекающий манёвр ничего Джонсону не дала. Были опасения, что премьер объявит о проведении внеочередных парламентских выборов, но на такое самоубийство не отважился даже он.

Уговорить Джонсона уйти удалось министру внутренних дел Прити Пател и одному из идеологов Брексита, министру ЖКХ Майклу Гоуву. Последнего Джонсон отправил в отставку сам, так что тёплыми их отношения не были.

Джонсон продолжит исполнять свои обязанности до ясности с выборами

Хотя за последнее время в отставку ушли более 50 министров и иных высокопоставленных лиц из партии тори, Джонсон уходить не хотел, но вариантов, по сути, не осталось.

Вопрос, как действовать дальше, стал более насущным. Однопартийцы настаивали на том, чтобы премьер поручил управление страной министру юстиции и лорду-канцлеру Доминику Раабу. В итоге договорились до того, что Джонсон продолжит исполнять свои обязанности до ясности с выборами.

В перспективе ситуация выглядит благоприятной для министра обороны Бена Уоллеса. Пока за него отдали голоса 13% респондентов, но это больше, чем у младшего министра по торговле Пенни Мордонт, у Элизабет Трасс, у уже бывшего министра финансов Риши Сунака и у Джереми Ханта. Да и по ситуации Уоллес имеет ряд преимуществ, которые делают его "практичной кандидатурой".

Что касается потенциальной с ним работы, то о российских коллегах он отзывался крайне негативно.

Ранее в разговоре с российскими пранкерами, напомним, Уоллес заявлял, что Королевство будет поддерживать Украину в "любом её выборе", и обещал посоветоваться с премьером по поводу поддержки Киева в вопросе возобновления ядерной программы.

Элизабет Трасс зарекомендовала себя крайне некомпетентной стороной диалога

Его соперником в борьбе за пост премьера станет Элизабет Трасс, выражавшая полную поддержку Украины и выступающая за полную экономическую изоляцию России.

В Москве она зарекомендовала себя крайне некомпетентной стороной диалога, напомнили эксперты "Независимая газеты".

По его словам, Трасс упрекают в недостаточной компетентности для того, чтобы занимать премьерский пост. Но при тех же вводных Тереза Мэй премьером всё же стала.

Впрочем, остаётся вероятность, что Лондон предпочтёт быть менее расточительным в помощи Киеву, хотя по злобной последовательности Лондону нет равных на континенте последние лет четыреста.

Не стоит сбрасывать со счетов и Джереми Ханта, который имеет огромное преимущество — под руководством дискредитировавшего себя Джонсона он не работал. Контакта между ними не было потому, что Хант являлся убежденным противником Брексита. Он мог бы очень способствовать какому-то намёку на диалог. Но прорваться через Уоллеса и Трасс будет очень проблематично.

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Автор: Александр Шторм, Куратор: Любовь Степушова
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