Власти Нью-Йорка одобрили закон о переименовании Брайтон-бич Авеню и Кони Айленд Авеню в Ukrainian avenue, что переводится как Украинский проспект.
Переименовали еще 78 место в одном из крупнейших городов США. В новом названии проспекта, традиционно населённого эмигрантами из СССР и России просматривается наглядная поддержка Украине.
Брайтон-бич — район в Бруклине, где проживает крупная русская диаспора. В юридическую силу закон вступит тогда, когда под ним поставит подпись мэр города Эрик Адам.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что станции киевского метро, названия которых связаны с Россией и Белоруссией, будут переименованы.
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Аналитики США скептически относятся к попыткам Киева опровергнуть сообщения Минобороны РФ об уничтожении склада ракет Harpoon и HIMARS.