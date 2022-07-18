Улицу в русском районе США переименовали в "Украинский проспект"

Власти Нью-Йорка одобрили закон о переименовании Брайтон-бич Авеню и Кони Айленд Авеню в Ukrainian avenue, что переводится как Украинский проспект.

Переименовали еще 78 место в одном из крупнейших городов США. В новом названии проспекта, традиционно населённого эмигрантами из СССР и России просматривается наглядная поддержка Украине.

Брайтон-бич — район в Бруклине, где проживает крупная русская диаспора. В юридическую силу закон вступит тогда, когда под ним поставит подпись мэр города Эрик Адам.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что станции киевского метро, названия которых связаны с Россией и Белоруссией, будут переименованы.