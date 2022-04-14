Киев анонсировал переименование станций метро, связанных с Россией и Белоруссией

Мэр столицы Украины Виталий Кличко заявил, что станции киевского метро, названия которых связаны с Россией и Белоруссией, будут переименованы. Об этом пишет Telegram-канал РОССИЯ СЕГОДНЯ.

Отмечается, что речь идет о станциях "Дружбы народов", "Минская", "Берестейская", "Героев Днепра", "Площадь Льва Толстого".

Ранее городской совет Ивано-Франковска проголосовал за переименование улиц, носящих имена известных русских деятелей культуры — писателей, исследователей, поэтов, учёных. Таким образом, депутаты проголосовали за переименование улиц, названных в честь Достоевского, Лермонтова, Менделеева, Некрасова и многих других — теперь они будут носить имена украинских "героев", участвовавших в боях в Донбассе, а также высокопоставленных лиц Украинской повстанческой армии* (террористическая организация, запрещённая в России).

* террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ