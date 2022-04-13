Городской совет Ивано-Франковска проголосовал за переименование улиц, носящих имена известных русских деятелей культуры — писателей, исследователей, поэтов, учёных. Таким образом, депутаты проголосовали за переименование улиц, названных в честь Достоевского, Лермонтова, Менделеева, Некрасова и многих других — теперь они будут носить имена украинских "героев", участвовавших в боях в Донбассе, а также высокопоставленных лиц Украинской повстанческой армии (террористическая организация, запрещённая в России). Например, улица Репина будет названа улицей Николая Арсенича-Березовского, генерала УПА. Всего список состоит из двадцати пунктов.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Морские пехотинцы ВСУ добровольно приняли участие в совместной операции НМ ДНР по эвакуации донбасского офицера
Морские пехотинцы ВСУ добровольно приняли участие в совместной операции НМ ДНР по эвакуации донбасского офицера