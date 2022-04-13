На Украине переименуют улицы, названные в честь русских, на бойцов УПА*

Городской совет Ивано-Франковска проголосовал за переименование улиц, носящих имена известных русских деятелей культуры — писателей, исследователей, поэтов, учёных. Таким образом, депутаты проголосовали за переименование улиц, названных в честь Достоевского, Лермонтова, Менделеева, Некрасова и многих других — теперь они будут носить имена украинских "героев", участвовавших в боях в Донбассе, а также высокопоставленных лиц Украинской повстанческой армии (террористическая организация, запрещённая в России). Например, улица Репина будет названа улицей Николая Арсенича-Березовского, генерала УПА. Всего список состоит из двадцати пунктов.