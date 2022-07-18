Если поступит запрос на признание ЛНР и ДНР, власти Нигерии готовы его рассмотреть. Такое заявление сделал посол страны в России Абдуллахи Шеху.
Дипломат заметил, что пока, насколько ему известно, представители Республик Донбасса с таким запросом не обращались. Но если обращение последует, то будет рассмотрено, добавил посол.
"Когда мы подойдем к мосту, мы решим, как его перейти", — сказал Шеху.
Ранее независимость ДНР и ЛНР признала КНДР. Северная Корея заявила о намерении развивать государственные отношения с Республиками, соблюдая идеалы суверенитета, мира и дружбы. В ответ на это Украина решил разорвать дипломатические отношения с Пхеньяном.
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В ближайшие часы истекает срок, хочется верить, что последнего ультиматума киевскому режиму от Владимира Путина.