Посол Нигерии в РФ: запрос о признании ДНР и ЛНР может быть рассмотрен

Если поступит запрос на признание ЛНР и ДНР, власти Нигерии готовы его рассмотреть. Такое заявление сделал посол страны в России Абдуллахи Шеху.

Дипломат заметил, что пока, насколько ему известно, представители Республик Донбасса с таким запросом не обращались. Но если обращение последует, то будет рассмотрено, добавил посол.

"Когда мы подойдем к мосту, мы решим, как его перейти", — сказал Шеху.

Ранее независимость ДНР и ЛНР признала КНДР. Северная Корея заявила о намерении развивать государственные отношения с Республиками, соблюдая идеалы суверенитета, мира и дружбы. В ответ на это Украина решил разорвать дипломатические отношения с Пхеньяном.