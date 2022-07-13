Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что независимость страны признала Северная Корея.
"Международный статус ДНР и её государственность продолжают укрепляться", — подчеркнул политик.
Вместе с этим он назвал признание со стороны КНДР победой дипломатов. Как отметил Пушилин, чиновники решили развивать отношения республик.
Ранее сообщалось, что ДНР и ЛНР признали власти Сирии. Также о суверенитете регионов 21 февраля заявил президент России Владимир Путин. После этого началась военная спецоперация Москвы по принуждению к миру в Донбассе и на Украине.
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Подобная тактика применялась в Карабахе азербайджанцами против Армении.