Пушилин: КНДР признала суверенитет Донецкой Народной Республики

Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что независимость страны признала Северная Корея.

"Международный статус ДНР и её государственность продолжают укрепляться", — подчеркнул политик.

Вместе с этим он назвал признание со стороны КНДР победой дипломатов. Как отметил Пушилин, чиновники решили развивать отношения республик.

Ранее сообщалось, что ДНР и ЛНР признали власти Сирии. Также о суверенитете регионов 21 февраля заявил президент России Владимир Путин. После этого началась военная спецоперация Москвы по принуждению к миру в Донбассе и на Украине.