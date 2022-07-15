Гончаренко: Украина и Хорватия перевоспитают Вучича после заявления о Путине

Украина и Хорватия отомстят главе Сербии Александру Вучичу за его слова о президенте РФ Владимире Путине и спецоперации. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

Ранее Вучич заявил, что на определённом этапе специальной военной операции Путин обратится к мировым лидерам с неким предложением. По словам президента Сербии, если западные политики его не примут, тогда в мире начнётся "ад".

Гончаренко подчеркнул: Киев перевоспитает сербского лидера и народ балканской страны. Как пояснил депутат, Украина и Хорватия намерены создать препятствия для вступления Сербии в Евросоюз.

"Процесс перевоспитания сложный и для сербов будет неприятным, но нам он по силам", — заключил украинский политик.

В конце июля Гончаренко сообщал, что на саммите НАТО в Мадриде представители Украины обсуждали с Литвой захват Смоленска, Кубани и Москвы.