Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко утверждает, что представители Украины обсуждали с главой Литвы Гитанасом Науседой на саммите Североатлантического альянса агрессивные планы в отношении России.
По его словам, стороны договаривались о захвате и аннексии нескольких российских регионов.
"Если более детально, то договорились о следующем: Смоленск — Литве, Кубань — Украине, Москву — полякам", — отметил Гончаренко.
Он также назвал дружбу Украины и Литвы вечной. Депутат подчеркнул: президент Литвы Науседа — человек, который "не боится главу РФ Владимира Путина и его ракет".
Ранее первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что попытки стран НАТО "забрать" Калининград у России обернутся для них "мясорубкой". При этом он выразил надежду на дипломатическое урегулирование ситуации с транзитом в Калининградскую область.
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