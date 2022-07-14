США отменили часть санкций против РФ и заявили, что некоторых запретов не было

США передумали следовать некоторым санкциям, принятым против России. Вашингтон заявил, что часть санкции американские власти вовсе не вводили.

Компаниям США разрешили экспортировать в Россию телекоммуникационные технологии. Иметь дело можно со всеми покупателями кроме нескольких компаний. В "чёрный список" попали "Первый канал", "Россия-1" и НТВ.

США дали добро на торговлю с Россией сельхозпродукцией. Торговать продовольствием с РФ можно было и раньше, но вводился запрет на импорт из России рыбы и морепродуктов.

Отныне сняты ограничения на торговлю удобрениями, медикаментами и медицинской аппаратурой.

Из санкционного списка вычеркнули дочернее предприятие "Альфа-Банка" Казахстана и немецкую компанию Gazprom Germania.

Ранее сообщалось, что санкции Запада против России, несмотря на свою масштабность, наносят вред экономикам тех стран, которые их ввели.