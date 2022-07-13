Колташов: у России есть "ошеломительный" ответ на санкции

Санкции Запада против России до сих пор, несмотря на свою масштабность, наносят вред только экономикам тех стран, которые их ввели.

Это в интервью РИА Новости констатировал Дмитрий Биричевский, руководитель Департамента экономического сотрудничества российского МИДа, подчеркнув, что Москва до сих пор еще никаких ответных мер ни против кого не вводила. Хотя, по словам дипломата, ответить может очень жёстко. Как именно, Биричевский раскрывать не стал.

Какие ответные шаги России могут "ошеломить" Запад, предположил экономист Василий Колташов.

В интервью "ПолитЭксперту" он сказал, что контрударом Москвы может стать "освобождение интеллектуальной собственности Британии, США, Японии и стран ЕС":

"То есть перевод технологий, защищенных на Западе патентами, в разряд свободной информации. Ущерб для экономик будет колоссальным. Для примера: стоимость экспортируемых сборов за использование интеллектуальной собственности только США — $10 млрд в 2022 году".