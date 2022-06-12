Эксперт Колташов: санкции против РФ провалились из-за безграмотных экономистов

В настоящее время многие эксперты и политики в западных странах констатируют, что война санкций в отношении России не принесла желаемых результатов. Причина заключается в недостаточном уровне компетентности экономистов Запада, сообщает "Прайм" со ссылкой на эксперта Василия Колташова.

По его словам, ограничительные меры против Москвы сильно ударили по Европе. Так, евро слабеет, в странах ЕС фиксируется высокий уровень инфляции.

Экономист считает, что санкции не будут работать, поскольку мир находится в ситуации подъема товарных рынков и тотальной инфляции.

Напомним, президент Сербии Александр Вучич заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего визита в страну потребовал, чтобы Белград присоединился к санкциям, которые Евросоюз ввёл в отношении России. До этого Шольц посетил самопровозглашенную республику Косово, где встретился с премьером Альбином Курти.