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Foreign Policy: Европа не в силах справиться с энергетическим кризисом

Мир

Европейские страны не смогут справиться с энергетическим кризисом, они столкнутся с дефицитом газа зимой. Об этом пишет Foreign Policy.

Foreign Policy: Европа не в силах справиться с энергетическим кризисом

Автор материала Кристина Лу отметила, что обычно Европа заполняет газохранилища в летний период, однако сегодня практически невозможно обеспечить стабильные поставки газа на континент. По её словам, в ЕС уже проходят забастовки из-за проблем с голубым топливом, ведь рядовые граждане не справляются с "высокой стоимостью жизни".

Обозреватель подчеркнула: кризис оказывает наибольшее влияние на жителей Германии. Как пояснила Лу, Берлин вводит многочисленные меры для экономии энергии.

"Худший сценарий — это когда зимой люди встанут перед выбором: питаться или отапливать дома", — указала автор.

Она добавила, что Европа сможет ликвидировать зависимость от газа из РФ не раньше, чем через три-пять лет.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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