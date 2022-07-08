Мезюхо: Запад уже настраивается на переговоры с РФ после слов Путина

Политолог Иван Мезюхо проанализировал слова российского лидера Владимира Путина, сказавшего, что Запад собирается "победить Россию" и будет "воевать для этого до последнего украинца".

Политолог уверен, что на Западе прислуживаются к каждому заявлению Путина, который не так часто высказывается по поводу спецоперации, в отличие от украинского лидера Владимира Зеленского, постоянно "треплющего языком".

Мезюхо считает, что Запад после слов Путина уже настраивается на переговоры с Россией.

"Западные политики, думаю, внимательно проанализировали слова, сказанные Владимиром Владимировичем и уже сегодня они потенциально готовятся к переговорам с Российской Федерацией на высшем уровне на полях саммита "Большой двадцатки", на который, естественно, приглашен и президент России Владимир Путин", — поделился мнением Мезюхо в беседе с "Журналистской правдой".

Политолог считает, что саммит G20 станет поводом для обсуждения украинского вопроса лично с российским президентом.