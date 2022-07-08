Лавров: все говорили, что надо изолировать РФ, а в итоге был изолирован Джонсон

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с отставкой британского премьер-министра Бориса Джонсона из-за правительственного кризиса.

На пресс-конференции по итогам заседания руководителей МИД стран "Большой двадцатки" он отметил, что Джонсон держался за власть лишь ради карьеры.

Лавров напомнил: политик активно выступал за изоляцию России. По его словам, британский премьер гнался за "внешними эффектами".

"Видите, вот все говорили, что надо РФ изолировать, но в итоге партия изолировала Бориса Джонсона", — сказал глава МИД РФ.

В четверг, 7 июля, британский премьер объявил о своей отставке. Незадолго до этого свыше 50 чиновников покинули кабмин Великобритании, выразив своё несогласие с действиями Джонсона.

Ранее сообщалось, что глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси отказался от посещения ужина министров G20, так как там присутствовал его российский коллега Лавров.