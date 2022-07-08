Объявившего об отставке Джонсона освистали на Даунинг Стрит в Британии

Жители Великобритании, которые собрались у резиденции на Даунинг-стрит, освистали премьер-министра страны Бориса Джонсона, объявившего об отставке.

Телеканал Sky News опубликовал кадры с места событий. Когда Джонсон произносил речь, британцы за ограждением призывали выгнать политика из кабмина.

"Худший премьер в истории", — высказался один из манифестантов.

Собравшиеся у резиденции жители Британии также назвали Джонсона лжецом. Многие из них снимали на телефоны происходящее на Даунинг-стрит.

В четверг, 7 июля, Джонсон объявил об уходе с поста руководителя Консервативной партии Британии и кабинета министров. Однако он продолжит выполнять прежние обязанности до назначения нового премьера. Политик принял решение об отставке после того, как кабмин покинули свыше 50 человек. Чиновники заявили, что не доверяют Джонсону и не поддерживают его методы руководства.