В течение нескольких дней военные США вывезли с территории Сирии в Ирак 100 цистерн с краденной нефтью. Об этом сообщает SANA.
По данным агентства, 45 цистерн было вывезено американцами из сирийской провинции Эль-Хасеке через погранпереходы Аль-Валид и Махмудия.
"Колонна с 20 цистернами, гружёнными украденной нефтью, проследовала через незаконный переход Аль-Валид на север Ирака. Ещё одна колонна с 25 цистернами сирийской нефти направилась на иракскую территорию через незаконный переход Махмудия", — говорится в сообщении.
В агентстве также добавили, что несколько дней назад американские военные через погранпереход Махмудия вывезли 55 цистерн с нефтью.
Под контролем армии США находятся сирийские провинции Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где расположены самые крупные месторождения нефти и газа в стране. Дамаск неоднократно обвинял Вашингтон и американских военных в краже нефти.
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