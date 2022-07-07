SANA: военные США вывезли из Сирии 100 цистерн с краденной нефтью

В течение нескольких дней военные США вывезли с территории Сирии в Ирак 100 цистерн с краденной нефтью. Об этом сообщает SANA.

По данным агентства, 45 цистерн было вывезено американцами из сирийской провинции Эль-Хасеке через погранпереходы Аль-Валид и Махмудия.

"Колонна с 20 цистернами, гружёнными украденной нефтью, проследовала через незаконный переход Аль-Валид на север Ирака. Ещё одна колонна с 25 цистернами сирийской нефти направилась на иракскую территорию через незаконный переход Махмудия", — говорится в сообщении.

В агентстве также добавили, что несколько дней назад американские военные через погранпереход Махмудия вывезли 55 цистерн с нефтью.

Под контролем армии США находятся сирийские провинции Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где расположены самые крупные месторождения нефти и газа в стране. Дамаск неоднократно обвинял Вашингтон и американских военных в краже нефти.