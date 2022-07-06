Бойцы Сирийской арабской армии заблокировали военную колонну Международной коалиции в провинции Хасека. Об этом сообщают военкоры "Русской весны".
На попавшем в Сеть видео трое военных армии Сирии выходят на дорогу с автоматами и преграждают путь движущейся колонне техники в составе четырёх бронемашин и одного пикапа.
Утверждается, что американцы пытались проехать в сторону одной из своих баз в Хасеке через населенный пункт Аль-Муджайбара, но были остановлены.
Ранее сообщалось об очередном обострении обстановки в Сирийской арабской Республике и переброске на северо-восток страны около 600 российских десантников за две недели.
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Взламывание линий обороны может занять несколько недель.