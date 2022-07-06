Сирийские военные заблокировали колонну бронетехники армии США

Бойцы Сирийской арабской армии заблокировали военную колонну Международной коалиции в провинции Хасека. Об этом сообщают военкоры "Русской весны".

На попавшем в Сеть видео трое военных армии Сирии выходят на дорогу с автоматами и преграждают путь движущейся колонне техники в составе четырёх бронемашин и одного пикапа.

Утверждается, что американцы пытались проехать в сторону одной из своих баз в Хасеке через населенный пункт Аль-Муджайбара, но были остановлены.

Ранее сообщалось об очередном обострении обстановки в Сирийской арабской Республике и переброске на северо-восток страны около 600 российских десантников за две недели.