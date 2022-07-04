В Сирии новое обострение — десантников ВС РФ перебрасывают на северо-восток

Обстановка в Сирийской Арабской Республике снова обострилась. Российских десантников перебрасывают на северо-восток. Об этом сообщает ИА "Русская весна" в своём Telegram-канале со ссылкой на информацию из источников с мест.

Издание отмечает, что в воскресенье около 300 российских десантников в полной амуниции прибыли в Камышли (город на северо-востоке Сирии на границе с Турцией). Ещё два борта прилетели двумя днями ранее. Всего за две недели в Сирию переброшено около 600 бойцов.

Вероятно, десантники прибыли в Камышли для уничтожения бандформирований, которых Турция планирует использовать в ближайшее время, пишет "РВ".