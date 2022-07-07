The Telegraph: у Украины есть веские причины бояться отставки Бориса Джонсона

Британский политолог Кон Кафлин убеждён, что уход Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании может серьёзно сказаться на дальнейшей позиции киевского режима. Эксперт отмечает, что именно в украинском вопросе Джонсон показал свои лидерские качества. Однако его преемник вряд ли сможет пойти ради Киева на всё, считает Кафлин.

"Джонсон продемонстрировал готовность пойти на риск. <…> Мы не знаем, был бы сейчас жив Зеленский, если бы не тысячи единиц противотанкового оружия NLAW, которые Великобритания отправила Украине", — отметил Кафлин в издании The Telegraph.

Политолог считает, что несмотря на уход Джонсона, Лондон продолжит оказывать помощь Незалежной, играя важную роль в украинском кризисе.