Анпилогов: ВСУ получат от НАТО разнокалиберное оружие, сложное для эксплуатации

Несмотря на то, что за время специальной военной операции Украина значительно истощила боевой арсенал НАТО, Альянс будет продолжать поставки вооружения. В результате ВСУ получат "сборную солянку" оружия, эксплуатация которого будет затруднена. Так считает военный эксперт, президент Фонда "Основание" Алексей Анпилогов.

"Что делать Киеву с этим зоопарком? Там буквально у него как в Ноевом ковчеге — каждой твари по паре в этих военных установках <…>, которые им поставляют. Это головная непереносимая боль по техническому обслуживанию и запасным частям, по калибру используемых вооружений и т. д.", — сказал эксперт в интервью "Украина.ру".

Он добавил, что ВСУ не смогут воевать с таким оснащением, а Запад в ущерб собственной национальной безопасности вынуждает Киев затягивать боевые действия.