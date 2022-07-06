Sky News: Президент США Байден дал очередной повод для смеха и критики

Лидер американцев Джо Байден дал очередной повод для смеха и критики.

На пресс-конференции Байден не знал, что говорить, и крутил в руках листок бумаги, на котором ничего не было написано. Журналисты Sky News заявили, что помощники Байдена забыли дать ему записи, поэтому президент США долгое время не мог дать чёткие ответы на вопросы. Журналистка Рита Панахи с сарказмом сказала, что ответы Байдена "наполнены уверенностью".

По словам Панахи, понадобилось полтора года, чтобы все желающие журналисты могли поучаствовать в пресс-конференции с президентом, а не только те, кто был заранее выбран. Она заявила, что при Трампе такая система была бы невозможна.

"Наконец спустя столько лет, журналисты бросают вызов администрации Байдена. Можете представить, чтобы Трамп попытался так делать в течение своего президентского срока?" — сказала Панахи.