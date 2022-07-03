В США высмеяли Байдена за призыв к АЗС: "Ха-ха. Вы вчера обвинили Путина"

Американцы раскритиковали пост президента США Джо Байдена в Сети. Лидер нации обратился к владельцам АЗС с требованием снизить цены на бензин. Комментаторы тут же отреагировали на столь "важный политический шаг" главы государства.

Американские пользователи в комментариях тут же поделились с президентом, что его твитт не возымел никакого действия и не упустили возможности посмеяться над призывом президента.

"Я показал это сотруднику заправки, он сказал: "Зачем ты мне это показываешь". А я такой: "Президент сказал брать с меня меньше". И он ухмыльнулся, но взял с меня ту же сумму", — написал пользователь с ником Shibetoshi Nakamoto под постом Байдена. "О, слава богу, ты написал это в Твиттере. Это обязательно поможет", — пошутил Paul Metzgar.

Некоторые пользователи озадачены тем, что вдруг ситуация с подачи президента изменилась. Ранее Байден неоднократно обвинял Россию в высоких ценах на бензин, в том числе и лично президента страны Владимира Путина.

"Ха-ха. Вы вчера обвинили Путина. Теперь это операторы АЗС? Я реально не ожидаю от политиков честности, но, по крайней мере, поработайте над логичностью", — посоветовал David Williams. "Итак, мы переходим от "путинского повышения цен" к "просто бензоколонки дурят"", — резюмировал Defiant L's.

Пост в Сети Байден разместил в субботу. Он призвал владельцев автозаправочных станций снизить цены на бензин и другое топливо.