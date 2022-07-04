ВО: ВС РФ могут нанести удары с флангов в направлении Каховского водохранилища

После освобождения Луганской Народной Республики Вооружённые силы России могут продолжить освобождение территорий на наиболее уязвимых для ВСУ направлениях, пишет "Военное обозрение".

"ВС РФ могут пойти вперёд на участке, где оборона противника не сможет выдержать мощного натиска", — отмечает издание.

В качестве одного из таких направлений оно называет Каховское водохранилище по направлению на Кривой Рог и Запорожье, успехи на котором могут существенно усилить российские позиции в регионе.

"При успешном наступлении в этом районе может оказаться в "огневом мешке" гарнизон противника от Апостолово до Днепропетровска с одновременным зажатием группировки противника в районе Гуляйполя", — полагают в ВО.