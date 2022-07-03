Марочко: силы ЛНР продолжат продвижение в ДНР

Силы ЛНР после освобождения республики помогут народной милиции ДНР и вооружённым силам России вытеснить украинскую армию с территории Донецкой Народной Республики. Об этом заявил офицер НМ ЛНР Андрей Марочко.

Он объяснил, что освобождение территории Луганской Народной Республики не гарантирует ей безопасность, учитывая вооружения, которые имеются в распоряжении ВСУ. Поэтому украинскую армию необходимо оттеснить от границ ЛНР хотя бы на 300 км, заявил Марочко.

"По моему глубокому убеждению, сейчас мы должны встать в строй вместе с НМ ДНР и ВС РФ и отодвинуть врага на то расстояние, которое позволяло бы говорить, что мы полностью в безопасности", — приводит слова офицера ТАСС.

Ранее в воскресенье глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.