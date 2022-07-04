The Intercept: несколько лет США ведут прокси-войны за границей под кодом "127e"

В течение долгих лет администрация США ведёт "войны чужими руками" под кодовым названием "127e", заявили американские аналитики. По их словам, только в 2020 году Белый дом совместно с Пентагоном запустил не менее 14 программ прокси-войн на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В период с 2017 по 2020 год американские власти провели не менее 23 отдельных программ "127e" по всему миру.

Так, согласно информации, стало известно о ранее засекреченных "контртеррористических операциях" силами "127e" в:

Ливане,

Египте,

Сирии,

Йемене.

"Через "127e" США вооружают, обучают и предоставляют разведданные иностранным силам. Но в отличие от традиционных программ иностранной помощи, которые в первую очередь предназначены для наращивания местного потенциала, партнёры "127e" затем отправляются на миссии под руководством США, нацеленные на врагов США и для достижения целей США", — пишут аналитики The Intercept.

По информации авторов материала, боевые действия, связанные с "127e", могут не иметь разрешения конгресса, требуемого Конституцией США.