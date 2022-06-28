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Экс-депутат Рады ответил на обвинения в предательстве Киева: "Россия — вперёд!"

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Бывший член Рады Алексей Журавко прокомментировал обвинения в предательстве Украины. Как заявил политик, он верит в РФ.

"Россия — вперёд! Я в Россию-матушку верю", — сказал бывший украинский депутат.

Также он подчеркнул, что уважает лидера нашей страны Владимира Путина. По мнению Журавко, лишь президент может остановить конфликт. Вместе с этим политик сообщил, что одобряет военную спецоперацию РФ по принуждению к миру. Ещё экс-депутат выступил за объединение Украины, России и Белоруссии.

Ранее Журавко сказал, что Киев не сможет вернуть под контроль Херсонскую область. По мнению бывшего члена Рады, из состава Украины выйдут Николаев и Одесса.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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