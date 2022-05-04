Южным регионам не место в составе Украины, ведь они всегда тяготели к России. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
В интервью РИА Новости политик отметил, что Херсонскую область, Николаев и Одессу ожидает экономическая и политическая интеграция с РФ.
"Киевский режим уже никогда не вернёт под свой нацистский контроль Херсонскую область. По её пути пойдут Николаев и Одесса", — сказал Журавко.
Он назвал эти города "русскими". Как подчеркнул бывший депутат Верховной рады, южные регионы Украины исторически принадлежали России.
Ранее Журавко заявлял, что украинский президент Владимир Зеленский хочет "стереть с лица земли" Херсон, перешедший в ходе российской спецоперации под контроль ВС РФ. По его словам, украинские военные каждый день обстреливают город и область со стороны Николаева.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Польша приготовилась ввести армию на территорию Западной Украины. Информацию подтвердил опубликованный приказ главкома Вооружённых сил страны.