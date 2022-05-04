Экс-депутат Рады Журавко: Киев никогда не вернёт под контроль Херсонскую область

Южным регионам не место в составе Украины, ведь они всегда тяготели к России. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

В интервью РИА Новости политик отметил, что Херсонскую область, Николаев и Одессу ожидает экономическая и политическая интеграция с РФ.

"Киевский режим уже никогда не вернёт под свой нацистский контроль Херсонскую область. По её пути пойдут Николаев и Одесса", — сказал Журавко.

Он назвал эти города "русскими". Как подчеркнул бывший депутат Верховной рады, южные регионы Украины исторически принадлежали России.

Ранее Журавко заявлял, что украинский президент Владимир Зеленский хочет "стереть с лица земли" Херсон, перешедший в ходе российской спецоперации под контроль ВС РФ. По его словам, украинские военные каждый день обстреливают город и область со стороны Николаева.