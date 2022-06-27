В Риге заявили о готовности ЕС и НАТО "забрать" Калининград

Бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис заявил — ограничение транзита в Калининградскую область является сигналом России, что Евросоюз и НАТО готовы "забрать" Калининград.

По его словам, ограничение транзита является первым шагом Европы и Североатлантического альянса "по отсечению Калининграда".

"Я начал думать, что Европа прекрасно понимает, что делает. Литовцы ещё лучше всё поняли. Я думаю, русским послан чёткий сигнал — если вы будете выпендриваться, мы заберем Кёнигсберг", — цитирует Гулбиса РИА "Новости".

На этом экс-министр не остановился, а решил подкрепить своё мнение экскурсом в историю. Он напомнил про Рональда Рейгана и Уинстона Черчилля, которые не были "слишком мягкими", в отличие от нынешних лидеров западных стран.

По мнению Гулбиса, президент США Джо Байден должен был бы из-за начала спецоперации на Украине обратиться к российскому президенту с заявлением: "Владимир, мы сейчас отнимаем Калининград".

Марис Гулбис возглавлял МВД Латвии с 2002 по 2004 годы, с 2002 по 2006 годы был депутатом латвийского парламенте — сейма.

Напомним, с 18 июня Литва ввела ограничения на транзит грузов в Калининградскую область. Запрет коснулся всех грузов, которые попали под санкции Евросоюза — строительные материалы, цемент, металлы и многое другое. Следом были ограничены и перевозки автотранспортом.

При этом в Литве и Евросоюзе уверяют, что о блокаде Калининграда речи не идёт. Мол, пассажирские перевозки не ограничены, как не ограничен и транзит товаров первой необходимости.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя ситуацию с ограничением транзита, отметил, что Еврокомиссия в этом вопросе "облажалась".

"В Еврокомиссии бюрократов больше, чем в кошмарах Франца Кафки, но количество не означает качество, а в случае с бюрократками точно не означает, поэтому они, готовя ответы на FAQ, просто облажались. Это я мягко выражаюсь", — написал он в своём Telegram-канале.

По мнению Алиханова, в ЕК просто запутались. "Например, в рублях за газ они тихо платить разрешили, но бумажку по Калининграду не выдали", — отметил губернатор.