Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
В Мариуполе на "Азовстали" обнаружены останки 172 украинских военных
Кваснюк: Зеленский хочет закончить конфликт на Украине до зимы по двум причинам
СМИ уличили Байдена в оплате счетов сына за вызов эскортниц
Удар РФ по носителям уничтожит НАТО в первые минуты возможной войны
Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге может быть провокацией Украины
Качиньский неожиданно признался — он считает Гитлера отцом немецкой демократии
Врач Гапонов предупредил о риске пострадать на даче из-за теплового удара
CNN: По мере продвижения ВС РФ на востоке Украины наступает перелом
Ищенко: жителям Запорожской области поступают угрозы с Украины

В Риге заявили о готовности ЕС и НАТО "забрать" Калининград

Мир

Бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис заявил — ограничение транзита в Калининградскую область является сигналом России, что Евросоюз и НАТО готовы "забрать" Калининград.

В Риге заявили о готовности ЕС и НАТО "забрать" Калининград

По его словам, ограничение транзита является первым шагом Европы и Североатлантического альянса "по отсечению Калининграда".

"Я начал думать, что Европа прекрасно понимает, что делает. Литовцы ещё лучше всё поняли. Я думаю, русским послан чёткий сигнал — если вы будете выпендриваться, мы заберем Кёнигсберг", — цитирует Гулбиса РИА "Новости".

На этом экс-министр не остановился, а решил подкрепить своё мнение экскурсом в историю. Он напомнил про Рональда Рейгана и Уинстона Черчилля, которые не были "слишком мягкими", в отличие от нынешних лидеров западных стран.

По мнению Гулбиса, президент США Джо Байден должен был бы из-за начала спецоперации на Украине обратиться к российскому президенту с заявлением: "Владимир, мы сейчас отнимаем Калининград".

Марис Гулбис возглавлял МВД Латвии с 2002 по 2004 годы, с 2002 по 2006 годы был депутатом латвийского парламенте — сейма.

Напомним, с 18 июня Литва ввела ограничения на транзит грузов в Калининградскую область. Запрет коснулся всех грузов, которые попали под санкции Евросоюза — строительные материалы, цемент, металлы и многое другое. Следом были ограничены и перевозки автотранспортом.

При этом в Литве и Евросоюзе уверяют, что о блокаде Калининграда речи не идёт. Мол, пассажирские перевозки не ограничены, как не ограничен и транзит товаров первой необходимости.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя ситуацию с ограничением транзита, отметил, что Еврокомиссия в этом вопросе "облажалась".

"В Еврокомиссии бюрократов больше, чем в кошмарах Франца Кафки, но количество не означает качество, а в случае с бюрократками точно не означает, поэтому они, готовя ответы на FAQ, просто облажались. Это я мягко выражаюсь", — написал он в своём Telegram-канале.

По мнению Алиханова, в ЕК просто запутались. "Например, в рублях за газ они тихо платить разрешили, но бумажку по Калининграду не выдали", — отметил губернатор.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
ВКС РФ атаковали высокоточными ракетами военные объекты в Киеве

Жители Киева утром 26 июня сообщили о множественных взрывах в столице Украины. Дальними бомбардировщиками ВКС России был нанесён мощный ракетный удар.

ВКС РФ атаковали высокоточными ракетами военные объекты в Киеве
Военный эксперт: Пентагон готовится нанести удар по четырём российским регионам
Мир. Новости мира
Военный эксперт: Пентагон готовится нанести удар по четырём российским регионам
Общество
Кортеж с Путиным ночью спешно прибыл в Кремль: Намекнули. Да, кое-что произошло
Силовые структуры
Подоляка: один удар ЧФ ВМФ заставил ВСУ забыть о контрнаступлении на Херсон
Любовь Степушова Неолиберальный и проамериканский Эквадор приказал долго жить Любовь Степушова Людмила Черткова Бессмысленно и беспощадно: G7 объявила эмбарго на золото из России Людмила Черткова Игорь Буккер Западные политологи планируют победить Россию на морях Игорь Буккер
Силовые структуры
Генштаб ВСУ: бои отдаляются от границы РФ и снова перемещаются к Харькову
Силовые структуры
Танк Т-90М "Прорыв-3" ВС РФ уничтожил бронетехнику ВСУ под Изюмом
Собчак об изгнании Урганта с праздника "Алые паруса": "Выводы делайте сами"
Общество
Собчак об изгнании Урганта с праздника "Алые паруса": "Выводы делайте сами"
Последние материалы
В будущем люди будут питаться растительными пирожками и насекомыми
Кваснюк: Зеленский хочет закончить конфликт на Украине до зимы по двум причинам
СМИ уличили Байдена в оплате счетов сына за вызов эскортниц
Удар РФ по носителям уничтожит НАТО в первые минуты возможной войны
Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге может быть провокацией Украины
В Риге заявили о готовности ЕС и НАТО "забрать" Калининград
Качиньский неожиданно признался — он считает Гитлера отцом немецкой демократии
Врач Гапонов предупредил о риске пострадать на даче из-за теплового удара
CNN: По мере продвижения ВС РФ на востоке Украины наступает перелом
Ищенко: жителям Запорожской области поступают угрозы с Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников